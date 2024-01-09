Рассекречен рамный пикап BYD, сильно похожий на Ford F-150

Папарацци подловили в Поднебесной прототип пока безымянного грузовичка BYD. Маскировки де факто нет: закрыта только носовая часть кузова в районе лейбла. Можно сделать вывод, что BYD собирается играть в премиум-сегменте: ставку сделают на пикапы с четырёхдверной кабиной и богатым оснащением. По технике новинка может быть унифицирована с внедорожником Fang Cheng Bao.

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По неофициальным данным первый рамный пикап BYD сначала дебютирует в гибридном варианте, а электромобиль дополнит гамму в 2025 году. Дизайн грузовичка традиционный для этого класса машин: угловатая внешность, небольшие свесы, оквадраченные арки, внушительные ходы подвески и относительно небольшая площадь остекления.

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Главной «фишкой» пикапа BYD может стать хитрая адаптивная гидроподвеска с возможностью регулировки дорожного просвета. В таком случае вероятна унификация грузовичка с вездеходами Fang Cheng Bao (FCB) Leopard 5. По салону новинка повторит хэтчбек BYD Song L: об этом свидетельствуют данные из патентного ведомства Китая.