Tesla заставили рассказать о реальном запасе хода электрокаров

Американское агентство окружающей среды провело оценку запаса хода электрокаров Tesla по обновлённой методике, в ходе чего выяснилось, что автопроизводитель завышает анонсируемую автономность большинства модификаций выпускаемых моделей.

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Теперь цифры на 9,3% меньше, чем раньше. Исключением стала Tesla Model 3 - запас хода этого электрокара остался без изменений.

Новый цикл испытаний EPA, являющийся на сегодняшний день самым строгим, теперь предполагает тестирование электрокара в нескольких режимах, а не только в самом эффективном, а также с "улучшение комфорта и функциональности", что приводит к большему электропотреблению.