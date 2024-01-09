В США взлетели продажи хот-хэтчей Volkswagen Golf R

Североамериканский филиал марки сообщил, что в 2023 году продажи «заряженной» пятидверки выросли на 116 процентов до 3238 единиц. Спрос на «подогретый» GTI тоже увеличился: на 7,6 процента до 7451 штуки. Вопреки стереотипам значительная доля американцев выбрали версии с «механикой»: в случае с Golf R ручную коробку передач предпочли половина покупателей, в случае с Golf GTI — около 40 процентов.

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Ажиотажный спрос на трёхпедальные версии объясняется просто: объявлено, что в этом году в гамме останутся только модификации с «роботом» DSG, а Golf R с «механикой» вовсе предлагали только в США, поэтому американцы решили поторопиться. Особенно показательная динамика продаж в четвёртом квартале: по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество предзаказов на Golf R выросло почти в шесть раз!

Не удивительно, что Volkswagen показал салон обновлённого Golf GTI восьмого поколения за океаном: в США формируется пул поклонников хот-хэтчей, пока в Европе спрос на «Гольфы» снижается. В девятом поколении культовая пятидверка перейдёт на электротягу, так что грядущий рестайлинг станет последним для классического топливного Golf.