На трассе М-11 «Нева» восстановили движение после массовой аварии

Движение на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области восстановили после массового ДТП , которое произошло вечером 8 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на 526-м километре платной трассы. Всего в аварии приняли участие свыше 60 грузовых и легковых автомобилей. По последней информации, четыре человека погибли, в том числе ребенок, еще 16 пострадали, в том числе пятеро детей.

Как рассказали в ГИБДД, на утро 9 января на месте массового ДТП остался лишь один автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 17 аварий с участием 66 транспортных средств. 58 грузовиков, которые не имели возможности развернуться, покинули пробку и продолжили движение.