Suzuki рассказала, какими моделями никогда не поделится с Toyota

Источник сообщил Autocar India, что Jimny и Swift являются неотъемлемой частью ДНК компании Suzuki, поэтому они не предназначены для совместного использования. Есть опасения, что продажа культовых моделей под брендом Toyota может ослабить их статус.

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«Toyota хотела [получить права на Jimny и Swift], но мы вежливо отказались», — заявил журналистам представитель Suzuki.

Сотрудничество Toyota и Maruti Suzuki продолжает расширяться, причём речь идёт и о совместных проектах электромобилей, и о бейдж-инжиниринге существующей линейки. В Индии концерну Toyota хотелось бы получить возможность продавать дешёвый полноприводный внедорожник, однако Suzuki не готова делиться правами на Jimny ради увеличения объёмов производства.

«Модели, составляющие основу нашего бренда, не предназначены для совместного использования, и обе компании уважают это», — подчеркнул источник в компании Suzuki. «Это всё равно, что просить Toyota разрешить выпускать Land Cruiser под другой маркой», — привели пример в индийском филиале Suzuki.

По той же причине ребрендинг не затронет хэтчбек Swift, ведь это один из бестселлеров Suzuki, который «делает кассу» на важнейших рынках.