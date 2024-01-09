Автоэксперт призвал проверять срок годности антифриза

Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рассказал "Российской газете" о том, что у антифриза есть срок годности, а некачественная жидкость может серьезно повредить машину.

© Российская Газета

"Несмотря на то, что большинство автомобилистов считают, что антифриз не имеет срока годности, он у него есть. В зависимости от бренда - от двух до четырех лет, в исключительных случаях - 10 лет. Если срок годности антифриза прошел, из него начинает выделяться вода, которая стимулирует появление коррозии в охлаждающей системе, что негативно отражается на охлаждении двигателя и в целом на его работе.

Также некачественный антифриз может закипеть при низких температурах (для оригинальной жидкости этот показатель равен 106-108 градусов), что может привести к разрыву патрубков. Поэтому к выбору антифриза надо подходить серьезно: лучше менять его полностью, а не смешивать. Категорически запрещен микс зеленого и красного антифриза, хотя цвет - всего лишь краситель, который не отражает состав.

Лучше ориентироваться на маркировку - G11, G12, G12+, G12++ и G13. Для современных машин лучше отдать предпочтение продукту с маркировкой G13 - обычно такие жидкости желтого или оранжевого цвета", - отмечает специалист.