Rolls-Royce простимулирует продажи устаревших моделей солидной скидкой

Американские журналисты выяснили: автопроизводитель распространил бюллетень, в котором подтвердил распродажу Ghost и Cullinan 2023 модельного года с дисконтом до 15 000 долларов. Спецпредложение действует до 31 марта 2024 года при покупке за наличные и введено «для стимулирования продаж и продвижения всех устаревших автомобилей».

© Motor.ru

В масштабах Rolls-Royce скидка в размере 15 тысяч долларов составляет не более четырёх процентов от рекомендуемой розничной цены на Ghost и Cullinan. При этом покупатели могут не дождаться дисконта, ведь в прошлом году продажи Rolls-Royce в США держались на очень высоком уровне, и «затоваривания» точно не наблюдается.

Дисконт на Rolls-Royce Cullinan объясним, ведь совсем скоро дебютирует обновлённый кроссовер, так что вариант 2023 модельного года действительно можно назвать «устаревшим». Что касается Ghost, то для рестайлинга рановато, но точечное обновление в 2024 году вероятно: может быть модернизирована медиасистема, а внешность поменяется в штрихах.