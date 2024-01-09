BMW Майкла Джордана продали на аукционе

На онлайн-площадке Bring a Trailer ушёл с молотка BMW 850i 1991 года, принадлежавший легендарному баскетболисту Майклу Джордану. Сумма сделки составила $ 108,7 тыс.

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Автомобиль выпущен в 1991 году и куплен Майком Джорданом в Иллинойсе, а к другому владельцу он перешёл в 1995-м. Машина приводится в движение пятилитровым двигателем V12 мощностью 296 лошадиных сил, который совмещён со шестиступенчатой трансмиссией.

Кузов BMW окрашен в цвет Mauritius Blue Metallic, экстерьер включает в себя выдвижные и противотуманные фары, люк с электроприводом. Также сообщается, что в 2017 году на автомобиле были заменены выхлопная система и сцепление.