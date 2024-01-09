"Шпионы" нашли новую Hyundai Creta без камуфляжа

Компания Hyundai готовится к премьере обновлённой Creta. Тизерная кампания уже в самом разгаре - в её рамках частично рассекретили внешность, салон и топовые опции модели, больше подробностей, а точнее, внешность без камуфляжа, раскрыли "шпионы".

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У Hyundai Creta сохранилась двухэтажная оптика, верхние элементы интегрированы в решётку радиатора и имеют схожую с элементами рисунка "гриля" графику. На переднем и заднем бамперах появились массивный пластины, которые логично дополняют более внедорожный дизайн обновлённой модели. Фонари у рестайлингового кроссовера соединены, а их рисунок повторяет графику фар.

Российская Газета

В салон "шпионы" заглянуть не сумели, но "РГ" публиковала официальные фото интерьера. На них - кластер цифровой приборной панели и мультимедиа, состоящий из экранов диагональю 10,25 дюйма, сенсорный пульт управления климат-системой.