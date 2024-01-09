После пиковых загрузок на АЗС, действующих на недавно открытой трассе М-12 «Восток», было решено ускорить строительство новых заправок. Руководство компании-оператора платных дорог отметило, что при строительстве дороги от Москвы до Казани учли опыт магистрали М-11 «Нева», тоже страдавшей от огромных скоплений автомобилей перед заправками.

Сейчас на трассе М-12 «Восток» работают 18 многофункциональных зон (МФЗ) и четырех контейнерных заправки, отметили в «Автодоре». Всего предусмотрено 32 МФЗ, строительство которых после километровых очередей будет ускорено.

Пробки на АЗС образовались в новогодние каникулы. Сообщалось, что они наблюдались ближе к середине дороги — на 313 и 421 километре в районе Мурома и Арзамаса, а также на въезде в Москву (53 километр).

Виноваты не только неотработанные процессы сотрудников заправок, которые совсем недавно открылись, отмечают в «Автодоре». Также причиной пробок стало «нерациональное поведение пользователей», большинство из которых оставляли машины на бензоколонках и после заправки. Автомобилистам напомнили, что, заправившись, нужно отогнать машину в зону парковки и потом уже идти в магазин.