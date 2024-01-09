Причина возможного подорожания бюджетных автомобилей в 2024 году заключается в истечении (с 31 января) срока, в течение которого допускается не оснащать системой ЭРА-ГЛОНАСС транспортные средства категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3, произведенные на таможенной территории ЕАЭС. Это правило относится к транспортным средствам, для которых действуют одобрения типа транспортного средства.

Система ЭРА-ГЛОНАСС играет важную роль в создании первой в мире государственной платформы сервисов для автомобилистов. Она передает сообщения от водителей в экстренные службы, а в случае серьезных ДТП автоматически отправляет координаты и информацию о машине. Это особенно важно в случаях, когда пострадавшие не могут самостоятельно вызвать спасателей. Внедряется новое поколение кнопок SOS, которые информируют водителей о дорожной ситуации по маршруту движения.

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