В автосервисах назвали главные проблемы китайских машин в морозы

Проблемы китайских автомобилей в условиях сильных морозов стали особенно актуальными для автовладельцев в московском регионе. Автосервисы сообщают о различных неполадках, затрагивающих как китайские марки, так и автомобили других производителей.

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Так, в автосервисе REMTECH отмечают, что с увеличением холодов выросло количество обращений по китайским брендам JAC и Haval. На первых возникают проблемы с приборными панелями, которые отказываются реагировать на сенсор, а также с мультимедийными устройствами, начинающими глючить при низких температурах. Также страдают топливные насосы, что проявляется в сильном жужжании и неэффективной работе. Владельцы Haval жалуются, что плохо работает печка. Всего в прошлом месяце в REMTECH обратились 64 владельца китайских автомобилей.

В автосервисе «Автолегенд» рассказали, что основные проблемы при низких температурах связаны с разрядкой аккумулятора и сложностями при запуске двигателя. У автомобилей EXEED плохо работал климат-контроль, но проблемы решались сами собой после нескольких часов прогрева машины.

Сотрудники автосервиса «Академический» говорят, что с наступлением морозов увеличилось количество обращений по всем маркам автомобилей. В основном проблемы возникают с аккумуляторами. Много обращений по поводу дизельных машин. Касательно китайских автомобилей, отмечают замерзание щеток.

В компании по ремонту автомобилей «Автосвита» отмечают, что в условиях холода с похожими проблемами сталкиваются все владельцы автомобилей: разряженные аккумуляторы, сбои в электронных блоках и замерзание дизтоплива.