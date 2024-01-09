Представлен "образцовый" Nissan GT-R

Компания Artisan Vehicle Design со штаб-квартирой в Лондоне готовится вывести на рынок «образцовый» Nissan GT-R: за основу взято купе актуального поколения R35, его техническая начинка комплексно модернизирована, а кузов перекроен в духе канонического предшественника поколения R34.

Актуальный Nissan GT-R поколения R35 выпускается с 2007 года, последний рестайлинг модель пережила в начале прошлого года и тогда же покинула европейский рынок из-за экологических ограничений. Минувшей осенью компания Nissan представила концептуальный электрический суперкар Hyper Force — это предвестник полностью нового GT-R, который увидит свет в конце текущего десятилетия. Получается, что R35 — последний бензиновый GT-R в истории, британская компания Artisan Vehicle Design решила довести его до технического и эстетического совершенства и вернуть на европейский рынок.

Artisan

Роман Миа, главный дизайнер Artisan Vehicle Design, вынашивал идею идеального GT-R несколько лет: она состоит в том, чтобы совместить считающуюся канонической внешность купе Skyline GT-R поколения R34 с современной техникой и современными материалами. Любопытно, что и сама компания Nissan в ходе последнего рестайлинга купе поколения R35 попыталась привить ему черты предшественника R34, но заводским дизайнером разрешили лишь слегка перекроить радиаторную решётку и передний бампер, тогда как форма фар осталась прежней.

Artisan

Создатели Artisan GT-R не были ограничены бюджетно-маркетинговыми установками компании Nissan и позволили себе практически полностью перекроить кузов исходного купе: наружная обшивка британского суперкара выполнена из углепластика, фары и фонари здесь полностью новые, но выполненные в стиле Skyline GT-R R34, смягчена форма боковин, изменён профиль крыши, стандартные четырёхугольные задние окна заменены более компактными треугольными. Даже крышка багажника переделана, чтобы лучше соответствовать облику купе поколения R34.

Artisan

Салон тоже почти полностью переделан, но здесь Artisan GT-R не цитирует купе поколения R34, а предлагает дальнейшую эволюцию стиля купе поколения R35: за основу взята ранняя, а не рестайлинговая версия передней панели без центральных воздуховодов, стандартная мультимедийная система и блок микроклимата заменены большим вертикальным сенсорным экраном, изменён дизайн дверных карт и центрального тоннеля, установлен новый руль с тонкими спицами и толстым замшевым ободом. Стандартные передние сиденья заменены на интегральные ковши Recaro с углепластиковым каркасом. Вся твёрдая отделка салона выполнена из лакированного углепластика.

Artisan

Подробной информации о технической начинке Artisan GT-R пока нет, известно лишь, что у британского суперкара будут две версии — Track Package с двигателем мощностью более 800 л.с. и Ultimate Package с двигателем мощностью более 1000 л.с. (в стоке 3,8-литровый бензиновый битурбомотор V6 сейчас выдаёт максимум 600 л.с.), обе будут иметь кастомную подвеску, мощные карбон-керамические тормоза и громоподобную систему выхлопа. В целом Artisan GT-R должен стать легче, жёстче и быстрее исходного Nissan GT-R.

Artisan