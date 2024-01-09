В Mercedes-Benz встроят AI-помощников

На международной выставке потребительской электроники CES 2024 Mercedes-Benz подробно рассказал о новой операционной системе MB.OS, которую разрабатывали несколько лет. Одной из ее «фишек» станет усовершенствованный голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, который, как заверяют разработчики, будет лучше понимать владельца и сможет общаться более естественно.

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Виртуальный помощник MB.OS получит более «человечный интерфейс», чем нынешний ассистент, и будет работать на базе генеративного искусственного интеллекта. Он сможет изучать привычки хозяина и на их основе предлагать разные опции: например, читать новости по утрам или запускать любимую функцию массажа вечером.

На фразу «я голоден», к примеру, нынешний помощник «Привет, Мерседес» только подберет ближайшие рестораны. Новый же ассистент сможет сравнивать меню и собрать отзывы, чтобы помочь пользователю определиться с выбором.

Он также сможет поддерживать дружескую беседу и реагировать на настроение. Так, если помощник почувствует раздражение, ответы станут четкими и короткими, а при хорошем расположение духа пользователя он станет разговорчивее. Также он сможет отображать «эмоции» через аватар — скопление звездочек на центральном мониторе.

Помимо ассистента, в новой OS будет представлена навигация с передовой 3D-графикой на игровом движке. На экране будут отображаться различные типы машин и даже пешеходы, а также здания, формируя более полную картинку. В медиасистему будут «вшиты» и несколько аркадных игр, запускать которые можно будет только на парковке.