В России подешевели Chery Tiggo 8 и Exeed TXL

В России снизились цены на Chery Tiggo 8 и Exeed TXL. Как сообщает портал «Автоновости дня», первый стал дешевле на 240 тысяч рублей, а второй — на 50-100 тысяч в зависимости от комплектации.

Причины дисконта на Tiggo 8 не уточняются, но не исключено, что устаревающий автомобиль скоро уберут из ассортиментов автоцентров или же заменят обновленной версией. Таким образом, дилеры могут в срочном порядке избавляться от остатков модели на складах.

Exeed TXL уже успел пережить рестайлинг в Китае. На родине автомобиль продают с сильно модернизированным салоном — в нем появились более продвинутые экраны, новый процессор, а пульты управления настройками сидений расположились на дверных картах. Кроме того, в автомобиле избавились от «робота» — теперь в TXL устанавливают классический автомат.