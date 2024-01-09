Kia представила фургоны со сменными кузовами

Kia представила линейку электрических фургонов со сменными кузовами
На выставке CES 2024 корейский автопроизводитель Kia официально представил три концептуальных электрических фургона под названиями PV1, PV5 и PV7 со сменными кузовами. Первым в серию пойдет среднеразмерный PV5.
Судя по представленным фото, новинка будет доступна в различных вариантах кузова, что позволит клиентам выбрать из разных модификаций.
В Kia говорят, что гибкое модульное шасси будет иметь фиксированную кабину, или «зону водителя». За ним будет «скользящая» верхняя часть корпуса, или «модуль жизни», который прикреплен к корпусу несколькими механическими соединениями и еще несколькими электромагнитными точками крепления. Компания не вдается в подробности этой технологии, но она должна сделать замену верха кузова более быстрой и легкой.
Каждый жизненный модуль будет поставляться в качестве стандартного комплекта, и Kia планирует предложить варианты кузова Basic, Van, High Roof и Chassis Cab. Как и в случае с экстерьером, сиденья и отсеки для вещей в сменных модулях также будут подвижными и съемными, чтобы позволить фургонам быстро превратить в такси.
Kia почти ничего не рассказала о PV1 и PV7, но дала понять, что последний будет самым большим в модельном ряду электрических фургонов бренда и предложит «впечатляющий запас хода». В то же время, PV1 будет самой маленькой моделью, предназначенной преимущественно для городов.
Чтобы сделать транспортные средства более полезными, Kia планирует разработать специальное программное обеспечение для бизнеса, которое поможет владельцам управлять своими автопарками.
Автомобили серии PV также будут использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы предоставлять прогнозы по техническому обслуживанию и программу зарядки, адаптированную к потребностям каждого клиента. Ожидается, что серийный выпуск фургонов начнется в 2025 году.