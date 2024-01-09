Kia представила фургоны со сменными кузовами

На выставке CES 2024 корейский автопроизводитель Kia официально представил три концептуальных электрических фургона под названиями PV1, PV5 и PV7 со сменными кузовами. Первым в серию пойдет среднеразмерный PV5.

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Судя по представленным фото, новинка будет доступна в различных вариантах кузова, что позволит клиентам выбрать из разных модификаций.

В Kia говорят, что гибкое модульное шасси будет иметь фиксированную кабину, или «зону водителя». За ним будет «скользящая» верхняя часть корпуса, или «модуль жизни», который прикреплен к корпусу несколькими механическими соединениями и еще несколькими электромагнитными точками крепления. Компания не вдается в подробности этой технологии, но она должна сделать замену верха кузова более быстрой и легкой.

Каждый жизненный модуль будет поставляться в качестве стандартного комплекта, и Kia планирует предложить варианты кузова Basic, Van, High Roof и Chassis Cab. Как и в случае с экстерьером, сиденья и отсеки для вещей в сменных модулях также будут подвижными и съемными, чтобы позволить фургонам быстро превратить в такси.

Kia почти ничего не рассказала о PV1 и PV7, но дала понять, что последний будет самым большим в модельном ряду электрических фургонов бренда и предложит «впечатляющий запас хода». В то же время, PV1 будет самой маленькой моделью, предназначенной преимущественно для городов.

Чтобы сделать транспортные средства более полезными, Kia планирует разработать специальное программное обеспечение для бизнеса, которое поможет владельцам управлять своими автопарками.