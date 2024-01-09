Названы самые продаваемые авто с пробегом в 2023 году

Эксперты "Авито Авто" проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом за 2023 год и назвали "Российской газете" самые востребованные модели в трех ценовых сегментах. По данным платформы, на подержанные машины в ценовом сегменте до 1 500 000 пришлось 78% от общих продаж авто с пробегом в 2023 году, на долю авто в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей - 15%, на ценовой сегмент от 3 000 000 рублей - 8%.

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Средняя стоимость авто с пробегом в 2023 году составила 610 000 рублей.

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Эксперты "Авито Авто" составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом в 2023 году моделей в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах.

Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 рублей

В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей первое место по итогам 2023 года занимает Toyota Camry. На второй строчке по объему продаж в сегменте - BMW X5, на третьей - Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser Prado занимает четвертое место, Geely Monjaro - пятое. Замыкают топ-10 BMW 5 серия, Lexus RX, Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz E-класса и Hyundai Palisade.

От Toyota Camry до Mitsubishi Outlander: самые продаваемые модели в сегменте авто с пробегом в ценовой категории от 1 500 000 до 3 000 000 рублей

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей топ наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей по результатам 2023 года возглавляет Toyota Camry. Kia Sportage - на втором месте, Hyundai Creta - на третьем. Замыкают пятерку лидеров по популярности в этом ценовом диапазоне Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Hyundai Santa Fe, Kia Optima, Mazda CX-5, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander также вошли в топ-10.

Топ популярных и бюджетных: самые востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1 500 000 рублей