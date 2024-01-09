В Казахстан запретили ввозить праворульные автомобили

В Казахстане на полгода запретили ввоз автомобилей с правым рулем. Об этом говорится в приказе министра промышленности и строительства от 29 декабря 2023 года, который опубликован на портале «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде». Нововведение вступает в силу через 10 календарных дней с момента первой официальной публикации, то есть с 16 января 2024 года.