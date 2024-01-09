В Японии готовят реплику Toyota Джеймса Бонда

Копию легендарного спорткара создали специалисты из фирмы Rocky Auto. Новый автомобиль официально представят на выставке Tokyo Auto Salon. Там же компания откроет прием заказов на модель. По предварительным данным, реплика 2000GT получила двухлитровый бензиновый мотор. Кроме того, автомобиль будет доступен в кузове родстер. Стоимость копии 2000GT не превысит 200 тысяч евро (примерно 20 миллионов рублей).

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Для создания реплики 2000GT японские инженеры построили собственное шасси, а также вручную изготовили все кузовные панели. От оригинального спорткара новая машина отличается наличием гидроусилителя руля, дисковых тормозов, а также климатической системы и другого современного оборудования. В разработке копии принимал участия водитель-испытатель Toyota 2000GT Хироши Хосоя.

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Примечательно, что в открытом кузове культовый спорткар построили лишь для съёмок фильма «Живёшь только дважды» с Шоном Коннери. Подобное решение инженеры приняли, поскольку британский актер, сыгравший Джеймса Бонда, не помещался в закрытое купе. При этом, несмотря на успех киноленты, Toyota так и не наладила выпуск серийных 2000GT с открытым верхом.

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По аналогии с оригинальным спорткаром новая реплика получит двухлитровый бензиновый двигатель. В настоящее время Rocky Auto выпускает аналогичную копию японской модели с трехлитровым мотором и четырехступенчатым «автоматом». Минимальная стоимость автомобиля под названием R3000GT составляет 200 000 евро. Ожидается, что новая реплика с двухлитровым агрегатом будет доступнее.

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В феврале позапрошлого года на торги выставили культовую Toyota 2000GT от Кэррола Шелби. Спорткар, ставший первым построенным экземпляром, участвовал в многочисленных гонках.