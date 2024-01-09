МИД Армении: обсуждается вопрос признания армянских водительских прав в России

Вопрос признания Россией армянских водительских удостоверений находится в повестке двусторонних обсуждений. Об этом заявили Sputnik Армения в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее депутаты Госдумы приняли решение бессрочно отложить рассмотрение законопроекта о признании в России армянских водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской деятельности. В ходе обсуждения законопроекта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что «предлагается дать Армении дополнительные преференции», при том, что Ереван ничего не сделал для закрепления статуса русского языка.

В МИД Армении в свою очередь уточнили, что этот вопрос обсуждается.

«Сообщаем, что вопрос признания на территории РФ водительских удостоверений, выданных армянскими полномочными органами, находится в повестке двухсторонних обсуждений», - пояснили в пресс-службе.

Также в армянском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что стороны придают большое значение формулировкам при регулировании прав граждан Армении на вождение транспортных средств в России.