Пикапы Tesla Cybertruck продолжают застревать в снегу

Снег стал для машин Tesla Cybertruck настоящим препятствием, пишет Jalopnik.

На видео, опубликованных в разных социальных сетях, видно, что электрические пикапы пытаются справиться с «с совершенно нормальным количеством снега», говорится в публикации. В частности, одна из машин борется с небольшим заснеженным уклоном, карабкаясь вверх по холму. После этого она останавливается.

Автор публикации обращает внимание на то, что Cybertruck был объявлен как открытие в области четырехколесных транспортных средств. Было заявлено, что модель будет быстрой, крепкой, пуленепробиваемой. Кроме того, ожидалось, что пикап станет в некотором роде лодкой.

«Но теперь, когда грузовик наконец-то вышел на волю, ему приходится бороться с опасностью, которую никто не мог предвидеть: снегом», - говорится в статье.