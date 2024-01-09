Пикапы Tesla Cybertruck продолжают застревать в снегу
Снег стал для машин Tesla Cybertruck настоящим препятствием, пишет Jalopnik.
На видео, опубликованных в разных социальных сетях, видно, что электрические пикапы пытаются справиться с «с совершенно нормальным количеством снега», говорится в публикации. В частности, одна из машин борется с небольшим заснеженным уклоном, карабкаясь вверх по холму. После этого она останавливается.
Автор публикации обращает внимание на то, что Cybertruck был объявлен как открытие в области четырехколесных транспортных средств. Было заявлено, что модель будет быстрой, крепкой, пуленепробиваемой. Кроме того, ожидалось, что пикап станет в некотором роде лодкой.
«Но теперь, когда грузовик наконец-то вышел на волю, ему приходится бороться с опасностью, которую никто не мог предвидеть: снегом», - говорится в статье.
Ранее сообщалось, что для тушения пожара, который охватил автомобиль Tesla в рождественскую ночь в Алабаме, по данным властей, потребовалось более 36 000 галлонов воды. Процесс тушение занял около часа. Как говорится в публикации, использование столь большого объема воды лишний раз показывает, «как местным службам может быть трудно справляться с автомобильными авариями и пожарами в эту новую эпоху электрификации».