"За рулем" составил список лучших кроссоверов от 1 млн рублей

Журнал "За рулём" составил список самых долговечных кроссоверов в возрасте от 8 до 12 лет, оснащённых классическим гидроавтоматом, которые можно купить на вторичном рынке за цену от миллиона рублей.

© Российская Газета

Один из хороших вариантов, по мнению экспертов издания, является Ford Kuga второго поколения, оснащённый атмосферников 2,5 литра мощностью 150 л.с. и автоматом GM модели 6F35, ресурс которого превышает 300 тысяч км.

Видео дня

Вердикт "с бензиновым мотором - можно брать" получил Hyundai ix35. Бензиновых двигателей два: двухлитровые G4KD (у дорестайлинговой модели) и G4NA семейства Nu. Они дружат с автоматом A6MF1, рабочую жидкость которого рекомендуется менять почаще. Тогда гидроавтомат отходит 250-280 тысяч км без каких-либо серьёзных поломок.

Mazda CX 5 первой генерации тоже будет хорошим выбором, но однако уложиться в бюджет даже до 1,5 млн рублей сложновато. Если же всё же попытаться, то выбирать придётся либо между бензиновым мотором 2.0 (150 л. с.) и дизелем 2.2 (175 л. с.). К трансмиссии претензий как таковых нет, но перед покупкой рекомендуется провести тщательную диагностику ДВС.

Nissan X Trail второго поколения является последним "Икс-трейлом" с автоматической трансмиссией, которую впоследствии сменил вариатор. Отсюда и возраст авто - 10-12 лет. Пробеги, соответственно, тоже большие. Но бояться не стоит, так как внедорожник и его силовые агрегаты можно считать образцом надёжности. Автомат фирмы Jatco имеет слабые места: фрикционы гидротрансформатора и теплообменник, в остальном - неубиваем. Разумеется, при грамотном подходе к обслуживанию.

Ещё одним вариантом для рассмотрения названы 11-12-летние Suzuki Grand Vitara III с пробегами 100-200 тысяч км. Автомата для "Гранд Витары" два: архаичный 4-диапазонный Aisin AW03-72LE, ресурс которого может достигать и 500 тысяч км, а также 5-ступенчатый Aisin TB 50LS, впечатление от которого может подпортить мотор V6 3.2 (233 л. с.), отличающийся повышенным угаром масла и топливным аппетитом.