"За рулем" составил список лучших кроссоверов от 1 млн рублей

Эксперты "За рулем" нашли лучшие кроссоверы с гидроавтоматом по цене от 1 млн рублей
Журнал "За рулём" составил список самых долговечных кроссоверов в возрасте от 8 до 12 лет, оснащённых классическим гидроавтоматом, которые можно купить на вторичном рынке за цену от миллиона рублей.
Один из хороших вариантов, по мнению экспертов издания, является Ford Kuga второго поколения, оснащённый атмосферников 2,5 литра мощностью 150 л.с. и автоматом GM модели 6F35, ресурс которого превышает 300 тысяч км.
Вердикт "с бензиновым мотором - можно брать" получил Hyundai ix35. Бензиновых двигателей два: двухлитровые G4KD (у дорестайлинговой модели) и G4NA семейства Nu. Они дружат с автоматом A6MF1, рабочую жидкость которого рекомендуется менять почаще. Тогда гидроавтомат отходит 250-280 тысяч км без каких-либо серьёзных поломок.
Mazda CX 5 первой генерации тоже будет хорошим выбором, но однако уложиться в бюджет даже до 1,5 млн рублей сложновато. Если же всё же попытаться, то выбирать придётся либо между бензиновым мотором 2.0 (150 л. с.) и дизелем 2.2 (175 л. с.). К трансмиссии претензий как таковых нет, но перед покупкой рекомендуется провести тщательную диагностику ДВС.
Nissan X Trail второго поколения является последним "Икс-трейлом" с автоматической трансмиссией, которую впоследствии сменил вариатор. Отсюда и возраст авто - 10-12 лет. Пробеги, соответственно, тоже большие. Но бояться не стоит, так как внедорожник и его силовые агрегаты можно считать образцом надёжности. Автомат фирмы Jatco имеет слабые места: фрикционы гидротрансформатора и теплообменник, в остальном - неубиваем. Разумеется, при грамотном подходе к обслуживанию.
Ещё одним вариантом для рассмотрения названы 11-12-летние Suzuki Grand Vitara III с пробегами 100-200 тысяч км. Автомата для "Гранд Витары" два: архаичный 4-диапазонный Aisin AW03-72LE, ресурс которого может достигать и 500 тысяч км, а также 5-ступенчатый Aisin TB 50LS, впечатление от которого может подпортить мотор V6 3.2 (233 л. с.), отличающийся повышенным угаром масла и топливным аппетитом.
Завершает список достойных первое поколение Volkswagen Tiguan. Автомат AQ450 (он же 09M и Aisin TF 62SN) доступен в паре с проблемными бензиновым турбомотором объёмом 2.0 (170, 180 или 200 л. с.) и дизелем 2.0 (140 л. с.). Прогнозируемый срок службы АКПП - около 350 тысяч км.