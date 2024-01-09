Реже редкого: особые Bugatti
Bugatti делает настолько яркие и крутые автомобили, что на их фоне порой теряются многие модели конкурентов, даже очень дорогие и быстрые. Однако потенциальные покупатели гиперкаров, оценённых в миллионы долларов, гораздо привередливее, чем целевая аудитория более скромных машин. Нередко клиенты фирмы заказывают ей по-настоящему уникальные проекты. В нашей подборке — некоторые творения французского автопроизводителя, вышедшие в свет в 2023 году. Хотя во всех случаях за основу взята «обычная» продукция компании, эти новинки способны поразить стилем и роскошью.
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