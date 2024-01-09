Реже редкого: особые Bugatti

Для мужа построили автомобиль по имени Coup de Foudre (переводится как «любовь с первого взгляда» или «вспышка молнии»). Машину отправили из Теннесси (США) обратно на предприятие в Мольсайме (Франция). Там её разобрали, сменили некоторые детали кузова и снабдили панорамной крышей Sky View.