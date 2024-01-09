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Реже редкого: особые Bugatti

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Bugatti Chiron Super Sport L'aura и Coup de Foudre. Компания создала два особых Chiron по просьбе супружеской пары. Гиперкары выкрашены в технике Vagues de Lumière (в переводе с французского — «волны света»), требующей примерно пять недель работы.
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Bugatti Chiron Super Sport L'aura и Coup de Foudre. Компания создала два особых Chiron по просьбе супружеской пары. Гиперкары выкрашены в технике Vagues de Lumière (в переводе с французского — «волны света»), требующей примерно пять недель работы. 
© Motor.ru
Несколько слоев краски наносят вручную, по предварительно сделанным двухмерным шаблонам. Потом их покрывают прозрачным лаком: в итоге возникает эффект отражённого света. Оранжево-красный экземпляр L'aura («Аура») для супруги вдохновлён версией Veyron L'Or Blanc.
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Несколько слоев краски наносят вручную, по предварительно сделанным двухмерным шаблонам. Потом их покрывают прозрачным лаком: в итоге возникает эффект отражённого света. Оранжево-красный экземпляр L'aura («Аура») для супруги вдохновлён версией Veyron L'Or Blanc. 
© Motor.ru
Для мужа построили автомобиль по имени Coup de Foudre (переводится как «любовь с первого взгляда» или «вспышка молнии»). Машину отправили из Теннесси (США) обратно на предприятие в Мольсайме (Франция). Там её разобрали, сменили некоторые детали кузова и снабдили панорамной крышей Sky View.
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Для мужа построили автомобиль по имени Coup de Foudre (переводится как «любовь с первого взгляда» или «вспышка молнии»). Машину отправили из Теннесси (США) обратно на предприятие в Мольсайме (Франция). Там её разобрали, сменили некоторые детали кузова и снабдили панорамной крышей Sky View. 
© Motor.ru
Процесс потребовал семь месяцев. Открытый углепластик снаружи снабжён десятипроцентной тонировкой и полосками цвета French Racing Blue: это сочетание оттенков вызывает ассоциации с молнией в ночи.
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Процесс потребовал семь месяцев. Открытый углепластик снаружи снабжён десятипроцентной тонировкой и полосками цвета French Racing Blue: это сочетание оттенков вызывает ассоциации с молнией в ночи. 
© Motor.ru

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Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One. Машину оформили в духе Type 57 SC Atlantic к 70-летнему юбилею американской поклонницы.
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Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One. Машину оформили в духе Type 57 SC Atlantic к 70-летнему юбилею американской поклонницы. 
© Motor.ru
При помощи сотрудников отделения Sur Mesure актуальное купе сделали похожим на образец культовой модели, который выставлен в Автомобильном музее Маллина: женщина влюбилась в раритет, когда увидела его вживую.
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При помощи сотрудников отделения Sur Mesure актуальное купе сделали похожим на образец культовой модели, который выставлен в Автомобильном музее Маллина: женщина влюбилась в раритет, когда увидела его вживую. 
© Motor.ru
Кузов гиперкара выкрасили в серебристо-синий оттенок исходного Type 57 SC Atlantic. Другим новшеством оказалась особая радиаторная решётка с вертикальными прутьями и утолщённым «хребтом» по центру. Пятиспицевые колёсные диски получили синеватый отлив.
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Кузов гиперкара выкрасили в серебристо-синий оттенок исходного Type 57 SC Atlantic. Другим новшеством оказалась особая радиаторная решётка с вертикальными прутьями и утолщённым «хребтом» по центру. Пятиспицевые колёсные диски получили синеватый отлив. 
© Motor.ru
На нижней части антикрыла и на дверных картах изображён силуэт классической модели. На подголовниках вышит «Танцующий слон» Рембрандта Бугатти, символизирующий артистизм и являющийся эмблемой Bugatti Type 41 Royale.
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На нижней части антикрыла и на дверных картах изображён силуэт классической модели. На подголовниках вышит «Танцующий слон» Рембрандта Бугатти, символизирующий артистизм и являющийся эмблемой Bugatti Type 41 Royale. 
© Motor.ru
Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix. Особый гиперкар построен для некоего заказчика из Сингапура. Тот попросил украсить свой экземпляр в стиле Bugatti Type 51, победившего на Гран-при Франции в Монако в 1931 году.
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Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix. Особый гиперкар построен для некоего заказчика из Сингапура. Тот попросил украсить свой экземпляр в стиле Bugatti Type 51, победившего на Гран-при Франции в Монако в 1931 году. 
© Motor.ru

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Для оформления использовали цвета флага города-государства. В окраске совмещены белый колер Blanco, акценты алого цвета Grand Prix Red и некрашеный углепластик.
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Для оформления использовали цвета флага города-государства. В окраске совмещены белый колер Blanco, акценты алого цвета Grand Prix Red и некрашеный углепластик. 
© Motor.ru
На борта нанесли цифры 32, отсылающие к гоночному номеру раритетного Bugatti, а от передка к задку идёт красная полоска. Её создаёт паттерн из букв EB, сливающихся в один рисунок: по словам производителя, монограммы тоже сделаны вручную.
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На борта нанесли цифры 32, отсылающие к гоночному номеру раритетного Bugatti, а от передка к задку идёт красная полоска. Её создаёт паттерн из букв EB, сливающихся в один рисунок: по словам производителя, монограммы тоже сделаны вручную. 
© Motor.ru
На углепластиковом антикрыле появилось выполненное красным цветом название марки, а крышки мотора изготовлены из красного карбона. Интерьер отделан чёрной кожей и алькантарой, которые дополнены красными акцентами.
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На углепластиковом антикрыле появилось выполненное красным цветом название марки, а крышки мотора изготовлены из красного карбона. Интерьер отделан чёрной кожей и алькантарой, которые дополнены красными акцентами. 
© Motor.ru
Bugatti Chiron Super Sport Golden Era. «Золотой» экземпляр расписан вручную. Его создание заняло пару лет, а непосредственно работа потребовала 400 часов.
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Bugatti Chiron Super Sport Golden Era. «Золотой» экземпляр расписан вручную. Его создание заняло пару лет, а непосредственно работа потребовала 400 часов. 
© Motor.ru
По словам производителя, это одно из сложнейших его творений. Кузов выкрашен в два колера — чёрный Nocturne Black и придуманный специально для новинки золотистый Doré.
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По словам производителя, это одно из сложнейших его творений. Кузов выкрашен в два колера — чёрный Nocturne Black и придуманный специально для новинки золотистый Doré. 
© Motor.ru

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Снаружи с пассажирской стороны появилось 26 изображений классических машин марки, с водительской — 19 скетчей с моделями новой эпохи, начавшейся в 1987 году.
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Снаружи с пассажирской стороны появилось 26 изображений классических машин марки, с водительской — 19 скетчей с моделями новой эпохи, начавшейся в 1987 году. 
© Motor.ru
Внутри на каждой дверной карте тоже от руки нарисовали по три Bugatti. Ещё в интерьере обращают на себя внимание прострочка Golden Era и надпись «One-of-One».
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Внутри на каждой дверной карте тоже от руки нарисовали по три Bugatti. Ещё в интерьере обращают на себя внимание прострочка Golden Era и надпись «One-of-One». 
© Motor.ru
Bugatti W16 Mistral Gold. «Золотой» родстер показали одновременно с Chiron Super Sport Golden Era.
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Bugatti W16 Mistral Gold. «Золотой» родстер показали одновременно с Chiron Super Sport Golden Era. 
© Motor.ru
Открытый автомобиль оформлен в аналогичном стиле, но без сложных элементов. Его кузов тоже окрашен в золотистый колер Dore, который назвали в честь сплава золота и серебра.
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Открытый автомобиль оформлен в аналогичном стиле, но без сложных элементов. Его кузов тоже окрашен в золотистый колер Dore, который назвали в честь сплава золота и серебра. 
© Motor.ru
Чаще всего компания не использует один особый цвет для двух разных машин, поэтому можно предположить, что W16 Mistral заказал тот же покупатель.
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Чаще всего компания не использует один особый цвет для двух разных машин, поэтому можно предположить, что W16 Mistral заказал тот же покупатель. 
© Motor.ru

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Внутреннее убранство выполнено в таком же стиле, что и салон купе: здесь чёрная и бежевая обивка, но ручной росписи на дверных картах и прочих декоративных деталей нет.
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Внутреннее убранство выполнено в таком же стиле, что и салон купе: здесь чёрная и бежевая обивка, но ручной росписи на дверных картах и прочих декоративных деталей нет. 
© Motor.ru
Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix. Компания посвятила эксклюзивный экземпляр французскому гонщику ХХ века Луи Широну, подарившему гиперкару своё имя.
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Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix. Компания посвятила эксклюзивный экземпляр французскому гонщику ХХ века Луи Широну, подарившему гиперкару своё имя. 
© Motor.ru
Машина изготовлена для некоего покупателя из Польши, заказавшего оформление в стиле вышеупомянутого Bugatti Type 51. Автомобиль окрашен в матовые цвета — серый Matt Jet Grey и чёрный Matt Black Carbon. Кроме того, использован некрашеный углепластик.
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Машина изготовлена для некоего покупателя из Польши, заказавшего оформление в стиле вышеупомянутого Bugatti Type 51. Автомобиль окрашен в матовые цвета — серый Matt Jet Grey и чёрный Matt Black Carbon. Кроме того, использован некрашеный углепластик. 
© Motor.ru
На борта от руки нанесены гоночные номера 32, которые намекают на раритетный Bugatti, а от передней части к задку протянулась чёрная полоска: повторяющиеся буквы EB, тоже нарисованные вручную, совмещаются в один рисунок.
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На борта от руки нанесены гоночные номера 32, которые намекают на раритетный Bugatti, а от передней части к задку протянулась чёрная полоска: повторяющиеся буквы EB, тоже нарисованные вручную, совмещаются в один рисунок. 
© Motor.ru
Интерьер отделан чёрной кожей и алькантарой: они дополнены оранжевой прострочкой и оранжевыми же цифрами «32» на спинках кресел. На порогах появилась надпись Grand Prix, а оранжево-чёрный узор на дверных картах вновь составлен из монограмм EB.
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Интерьер отделан чёрной кожей и алькантарой: они дополнены оранжевой прострочкой и оранжевыми же цифрами «32» на спинках кресел. На порогах появилась надпись Grand Prix, а оранжево-чёрный узор на дверных картах вновь составлен из монограмм EB. 
© Motor.ru

Bugatti делает настолько яркие и крутые автомобили, что на их фоне порой теряются многие модели конкурентов, даже очень дорогие и быстрые. Однако потенциальные покупатели гиперкаров, оценённых в миллионы долларов, гораздо привередливее, чем целевая аудитория более скромных машин. Нередко клиенты фирмы заказывают ей по-настоящему уникальные проекты. В нашей подборке — некоторые творения французского автопроизводителя, вышедшие в свет в 2023 году. Хотя во всех случаях за основу взята «обычная» продукция компании, эти новинки способны поразить стилем и роскошью.

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