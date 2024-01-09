Hyundai и KIA предложили новую защиту цилиндра зажигания

Южнокорейские автопроизводители KIA и Hyundai разработали новое противоугонное устройство. Его можно устанавливать на разные модели, в том числе те, которые больше не собираются.

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Новая система, разработанная компаниями KIA и Hyundai, обеспечивает защиту системы зажигания. Данная установка предусмотрена для автомобилей, которые не получали обновление в предыдущем году. Разработка позволяет обеспечить дополнительную защиту корпуса цилиндра зажигания и предотвращает его демонтаж злоумышленниками. Считается, что такие меры направлены на защиту транспортного средства от угонщиков.

Противоугонная система подходит для большинства моделей в линейке марок. В перечень вошли и те автомобили, которые уже не выпускаются на заводах. Сообщается, что владельцам машин не придется платить за устройство, так как оно будет устанавливаться бесплатно.

Представители компании KIA выйдут на связь с владельцами машин и сообщат им о возможности посещения ближайшего автоцентра для монтажа противоугонного оборудования. Представители бренда не раскрывают более подробную информацию о процессе установки. Известно, что после монтажа на стекла автомобиля будут наноситься стикеры, указывающие на использование усиленной защиты от кражи.

Данная мера была разработана в ответ на волну негатива от автовладельцев, которые жаловались на посредственную безопасность автомобилей KIA и Hyundai. Случаи угонов все еще фиксируются, но уже в 2023 году компания KIA установила противоугонное ПО на 940 тысяч машин. Свыше 325 тысяч замков рулевых колес было внедрено за это время.