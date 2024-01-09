Японская корпорация Sony представила на международной выставке электроники CES 2024 прототип электромобиля Afeela, управляемого с помощью геймпада от PlayStation. Об этом рассказал портал Engadget.

Как отмечает Engadget, партнерство Sony и Honda по созданию концепта электромобиля Afeela уже несколько лет подряд становится ярким событием выставки CES. Однако до сих пор неизвестно, превратится ли этот прототип в реальный автомобиль.

На CES 2024 автомобиль «выкатили» на сцену с помощью контроллера PlayStation 5 DualSense. Это не означает, что Honda выпустит управляемую с помощью PlayStation машину — как подчеркивает Engadget, CES — это в первую очередь зрелище.

Технические характеристики прототипа на выставке озвучены не были.

Портал Motor1 ранее рассказал, что 2000-х портативные игровые консоли Game Boy использовали в качестве диагностических инструментов для некоторых скутеров Peugeot, Aprilia и Suzuki.

В комплект оборудования входил Game Boy Color или Game Boy Advance со специальным картриджем с выходящим из него проводом и парой кабелей. Один из них прикреплялся к блоку управления двигателем, а другой выводился к тормозной системе.