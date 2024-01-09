Hyundai займется переработкой навоза и пластиковых отходов

Южнокорейская компания Hyundai планирует заняться переработкой навоза и пластиковых отходов в водород, передает Carscoops.

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Отмечается, что в дорожной карте устойчивого развития производителя он будет играть важнейшую роль. Как поясняется, водород является экологически чистым источником энергии. Предполагается, что он сможет приводить в действие как грузовики, автобусы и легковые машины, так и самолеты, морские суда, электрогенераторы и поезда.

Кроме того, производитель указал на разработку возможностей производства мембранных электролизеров с полимерным электролитом мощностью в мегаватт для производства экологически чистого водорода. Сообщается, что он будет коммерциализирован в течение следующих нескольких лет.

Также в статье говорится, что «переработка отходов в водород» подразумевает ферментацию органических отходов, таких как продукты питания и навоз скота, для производства биогаза. В дальнейшем его обрабатывают для улавливания углекислого газа и производства водорода. Отходы пластика, которые не могут быть переработаны, плавятся, газифицируются, а затем превращают в водород путем удаления ненужных элементов, отмечается в статье.