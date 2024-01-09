Infiniti QX80 получит 24 динамика

Роскошный кроссовер следующей генерации должен увидеть свет в наступившем году, и одной из его особенностей станет акустика Klipsch — американской компании, выпускающей хай-энд системы. Infiniti достанется аудиосистема Reference Premiere с 24 динамиками, титановыми твиттерами, сабвуфером и 24-канальным усилителем. Об этом японская марка объявила на проходящей в Лас-Вегасе международной выставке потребительской электроники CES 2024.

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Infiniti работала напрямую со специалистами Klipsch, чтобы интегрировать аудиосистему в новый QX80. Параллельно были созданы некие технологии специально для кроссовера, о которых автопроизводитель расскажет в ближайшие месяцы.

Infiniti

Infiniti провела исследование, чтобы выяснить, что особенно важно для покупателей премиальных автомобилей. Оказалось, что один из их приоритетов — высококачественные аудиосистемы с эффектом погружения.

С выпуском следующих моделей Infiniti собирается освежить свой имидж, чтобы подстегнуть падающие продажи. Драйвером изменений станет новый QX80, предвосхищенный концептом QX Monograph, который дебютировал летом прошлого года.