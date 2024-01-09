Infiniti QX80 получит 24 динамика

Infiniti анонсировала новый QX80 с премиальной аудиосистемой Klipsch
Роскошный кроссовер следующей генерации должен увидеть свет в наступившем году, и одной из его особенностей станет акустика Klipsch — американской компании, выпускающей хай-энд системы. Infiniti достанется аудиосистема Reference Premiere с 24 динамиками, титановыми твиттерами, сабвуфером и 24-канальным усилителем. Об этом японская марка объявила на проходящей в Лас-Вегасе международной выставке потребительской электроники CES 2024.
Infiniti работала напрямую со специалистами Klipsch, чтобы интегрировать аудиосистему в новый QX80. Параллельно были созданы некие технологии специально для кроссовера, о которых автопроизводитель расскажет в ближайшие месяцы.
Infiniti провела исследование, чтобы выяснить, что особенно важно для покупателей премиальных автомобилей. Оказалось, что один из их приоритетов — высококачественные аудиосистемы с эффектом погружения.
С выпуском следующих моделей Infiniti собирается освежить свой имидж, чтобы подстегнуть падающие продажи. Драйвером изменений станет новый QX80, предвосхищенный концептом QX Monograph, который дебютировал летом прошлого года.
Судя по нему, модель ждут серьезные изменения: она получит новое «лицо» с двухъярусной оптикой с новой решеткой радиатора, вдохновленной бамбуковым лесом, безрамочные стекла и более угловатый силуэт. Что будет в салоне помимо аудиосистемы Klipsch, пока неизвестно.