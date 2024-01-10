Завод Hyundai в Санкт-Петербурге может перезапустить сборку Rio и Solaris

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге перезапустил сборку Rio и Solaris
Завод полностью обеспечен машинокомплектами для выпуска примерно двух тысяч автомобилей, пишет "Русский автомобиль". Ещё около 20 тысяч авто ХММР (Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус) может выпустить, если найдёт канал поставки электронных блоков, а остальные полсотни тысяч, по данным источника, требуют "более серьёзной докомплектовки и доштамповки".
Ранее "РГ" писала, что на ХММР могут начать выпуск моделей Kia и Hyundai, но под другими брендами, предположительно китайскими. По неофициальной информации, восточные партнёры - GAC и Chery - уже приглашались на завод для ознакомления с мощностями и возможностями предприятия.
Тем не менее, пока на питерском заводе "Хёндэ" выпускают модели под собственными брендами, то есть Kia и Hyundai. Запланированный темп на период с 9 по 19 января составляет пять авто в день.
Одна из главных проблем, стоящих перед собственниками завода, - кадры. Для полноценного рестарта необходимо несколько сотен новых сотрудников. ХММР возобновил работу накануне - 9 января, по предварительным данным, сейчас на заводе задействовано около 800 человек.