Владелец "китайца" проехал 500 тысяч км за три года. Ему подарили новый автомобиль
Большинство автолюбителей уверены том, что ни один современный "китаец" не является "миллионником". Время покажет, но есть доказательство того, что машина из Поднебесной может проехать 500 000 км.
Компания BYD может гордиться: клиент, купивший BYD Han EV в 2020 году, всего за три года преодолел на нём полмиллиона километров. Замена деталей потребовалась лишь несколько раз - после ДТП, что именно было заменено, не уточняется, но владелец "электрички" говорит, что по сей день его BYD Han EV укомплектован штатными тормозами, электромоторами, блоком управления электроникой, рулевой системой.
С завода запас хода BYD Han EV составлял 550 км, после 500 тысяч пройденных километров и более тысячи циклов зарядки автономность сократилась до 400 км.
"РГ" рассказывала ранее об ультрадешёвой Tesla Model S, которая за 10 лет эксплуатации якобы осталась при родной батарее и при заводском запасе хода.
В знак признательности компания BYD подарила владельцу электрокара-рекордсмена новенький Han EV в исполнении Champion Edition. Отдача силовой установки составляет 517 л.с., запас хода - около 610 км. Цены на модель в Китае лежат в диапазоне от 210 до 300 тысяч юаней.