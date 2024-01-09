Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу сегодня, 9 января, после почти двух лет простоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

По словам собеседника агентства, сейчас на заводе ведется обслуживание оборудования и обучение персонала.

Напомним, что завод остановил свою работу в марте 2022 года. Как сообщала Hyundai Motor, причиной стали трудности с поставками комплектующих из-за международных санкций на фоне спецоперации на Украине. Там выпускались две модели Hyundai, Solaris и Creta, а также два автомобиля бренда Kio — Rio и Rio X-Line.