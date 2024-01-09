Завод Hyundai в Петербурге возобновил свою работу после почти двух лет простоя
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу сегодня, 9 января, после почти двух лет простоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
По словам собеседника агентства, сейчас на заводе ведется обслуживание оборудования и обучение персонала.
Напомним, что завод остановил свою работу в марте 2022 года. Как сообщала Hyundai Motor, причиной стали трудности с поставками комплектующих из-за международных санкций на фоне спецоперации на Украине. Там выпускались две модели Hyundai, Solaris и Creta, а также два автомобиля бренда Kio — Rio и Rio X-Line.
В конце 2023 года сообщалось, что Hyundai Motor одобрила предложение продать завод в Санкт-Петербурге за 140 тысяч вон — примерно 10 тысяч рублей. Покупателем станет компания «Арт-финанс». При этом в договоре есть возможность обратного выкупа в течение двух лет. После вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что потенциальный собственник уже прорабатывает возможность скорейшего перезапуска сборки автомобилей на площадке.