На аукцион выставили суперкар Дональда Трампа

Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска с пробегом 24 836 миль (39 970 км), принадлежавший Дональду Трампу, выставлен на аукцион.

© Barett_Jackson

Автомобиль является единственным в своем роде, поскольку Трампу его делали на заказ и для рекламы Diablo. Благодаря этому будущий президент США смог заказать автомобиль в цвете Blue Le Mans, которого официально не существовало.

И это не единственный «бонус» автомобиля. Например, на двери водителя установлена табличка «Donald Trump 1997 Diablo».

Трамп владел суперкаром до лета 2002 года – миллиардер периодически продает автомобили из своей коллекции и покупает новые, и этим Ламбо он не очень дорожил.