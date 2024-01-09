Проезд по трассе М-11 «Нева» вырос в цене

В Северо-западной концессионной компании (СЗКК) сообщили о корректировке тарифов за проезд на головном участке трассы М-11 «Нева». Как отмечается, с сегодняшнего дня они увеличились.

СЗКК – концессионер дороги. Компания подчеркнула, что индексация тарифов для легковых автомобилей затронет часть маршрутов платного участка, в основном в точке въезда или выезда из столицы. Цена изменится на 10-60 рублей.

Сообщается, что для легковых автомобилей дневной тариф за проезд (действует семь дней в неделю) от Москвы до Шереметьево-1 повысили с 550 руб. до 580 руб. От Москвы от Зеленограда дневная поездка по будням (с понедельника по четверг) теперь стоит 530 рублей вместо 500 рублей, от Москвы до Солнечногорска — 950 рублей вместо 900 рублей. От Солнечногорска до Москвы днем в выходные поездка будет стоить 1210 рублей.

Цены не изменились для водителей, которые совершают регулярные поездки по абонементам. Они смогут сэкономить до 65% в сравнении с базовой стоимостью, подчеркнула компания.