В Mitsubishi нашли возможность выпустить новый Pajero

Поклонники марки грезят возрождением легенд модельного ряда Mitsubishi: Lancer Evo и Pajero. И мечтам суждено сбыться, по крайней мере, мечтам о выпуске преемника "Паджеро".

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О возможном выпуске Pajero пишет Best Car, отмечая, что судьба внедорожника будет зависеть от успеха возвращённого на местный рынок Mitsubishi Triton. На базе этого пикапа создан Pajero Sport, поэтому и он может вернуться в Японию после долгих лет отсутствия. Это случится, скорее всего, со сменой поколения в 2025 году.

Triton/Pajero Sport станут платформой для нового Pajero, поэтому очевидно, что от их успеха у японской публики зависит судьба последнего.