Таксист рассказал о своем заработке в Москве за новогодние праздники

Один из московских таксистов 1037 опубликовал на «Пикабу» пост о своем заработке в новогодние праздники: по словам водителя, за неполные шесть дней ему удалось заработать более 110 тысяч рублей. Внимание на его историю обратил портал iGuides.ru.

Водитель подсчитал свой доход за период с пятницы, 29 декабря, по пятницу, 5 января. В этот период у него были выходные 1 и 2 января, а смена 4 января продлилась всего пять часов.

Доход таксиста составил 103 745 рублей, включая бонус от сервиса такси в 12 тысяч рублей за выполнение цели, плюс семь тысяч рублей чаевых. Водитель отметил, что не учел расходы, но траты на топливо, к примеру, удалось покрыть чаевыми.

Самым выгодным периодом стала новогодняя ночь. Самый дорогой заказ пришел в час ночи: пассажир заплатил за 4,5 минуты поездки по Бутово 1200 рублей.

В воскресенье, 31 декабря таксист начал свою смену в 18:00 и работал примерно до восьми утра. За это время заработать ему удалось 25 тысяч рублей плюс 4500 рублей чаевыми.

В конце ноября 2023 года стоимость девятиминутной поездки на московском такси в метель достигала тысячи рублей. По оценкам таксистов, цены тогда выросли почти в два раза. В сервисах такси рассказывали, что в такую непогоду 60 процентов водителей отказываются принимать заказы.