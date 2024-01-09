Mercedes-Benz внедрит новую функцию в свои машины

Компания Mercedes-Benz в ходе выставки CES 2024 представила функцию под названием MBUX Sound Drive. Речь идет о специальных зацикленных звуковых дорожках, которые будут реагировать на манеру вождения машины, передает InsideEVs.

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Новой опцией будут в скором времени оснащены электромобили производителя. Уточняется, что Mercedes-Benz ранее обратилась к музыканту Will.i.am, с которым работала над несколькими проектами, связанными с автомобилями. Она попросила о радикальном переосмыслении автомобильного дорожного саундтрека.

В итоге водитель сможет выступать в роли диджея – он будет управлять воспроизведением музыки с помощью рулевого колеса и педалей, пока автомобиль движется по шоссе, проселочной дороге, улицам или стоит в пробках.

Функцию высоко оценили журналисты, которым удалось опробовать ее во время движения на машинах. В ходе езды звучат как энергичные поп-мелодии, так и более приглушенные, в зависимости от манеры вождения водителя.

Sound Drive внедрят в Mercedes-AMG и Mercedes-Benz в середине текущего года.