Составлен рейтинг машин, на которых ездят худшие водители

Больше всего нарушений правил дорожного движения в США было совершено на автомобилях RAM, Tesla и Subaru. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного страховой компанией LendingTree, которые приводит Auto.mail.ru.

Страховщики проанализировали данные за период с 14 ноября 2022 года по 14 ноября 2023 года. В итоге был составлен топ-10 марок автомобилей с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий и иных нарушений ПДД на 1000 водителей.

Антирейтинг возглавили машины RAM. У этой марки на 1000 водителей приходится 32,90 таких инцидентов, как аварии, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости и штрафные санкции. На втором месте Tesla с коэффициентом 31,13, а замыкает тройку лидеров Subaru (30,09).

Эти три марки — единственные, у кого рейтинг инцидентов превысил 30,00. Также в первую десятку вошли Volkswagen, Mazda, BMW, Lexus, Infiniti, Hyundai и Toyota. При этом по количеству ДТП лидируют водители BMW — 3,13 на 1000, что почти вдвое больше, чем у RAM (1,72).

А аккуратнее всего в США, согласно исследованию, ездят владельцы Pontiac — 8,41, Mercury — 8,96 и Saturn — 9,13.