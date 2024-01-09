Раскрыта стоимость Dacia Duster нового поколения

Дилеры раскрыли стоимость нового кроссовера Dacia Duster. Как сообщает Quto.ru, в стандартном исполнении с 1,0-литровым двигателем мощностью в 100 л.с. автомобиль будут продавать за 19 690 евро (более 1,95 млн рублей). Таким образом модель подорожала на 2700 евро (около 270 тысяч рублей) по сравнению с предыдущим поколением.

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Новый Duster создан на более современной платформе. Обновленная архитектура позволила сделать кроссовер более просторным без изменения габаритов. Например, объем багажника вырос почти до 500 литров, а для ног задних пассажиров появилось новое пространство.

Внешне новое поколение также сильно отличается от предшественников — дизайн авто стал еще более угловатым. В салоне производитель сохранил присущую Duster аскетичность, при этом использовав для отделки более качественные материалы.