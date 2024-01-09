Производители GPS-навигаторов готовятся полностью уйти с рынка

По данным издания Autoevolution, многие компании-производители специализированных устройств готовы переориентироваться на другие секторы рынка, считая невозможным соперничество с современными смартфонами. Некогда крупнейшие компании уже несколько лет не выпускают новые гаджеты, делая ставку на видеорегистраторы и другие специализированные устройства.

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Другие производители уже выпускают собственные навигационные приложения для смартфонов. При этом некоторые компании продолжили разработку новых GPS-навигаторов, в которых попытались минимизировать недостатки устройств с помощью bluetooth-технологий, которые связывают гаджеты со смартфонами.

Среди главных недостатков классических GPS-навигаторов водители выделяют невозможность получения данных о дорожном трафике в режиме реального времени, а также задержку обновления карт. Разработчики постарались решить последнюю проблему за счет связи навигатора со смартфоном, однако подобные схемы чаще всего оказываются слишком сложными для пользователей.

Кроме того, автомобилисты не хотят устанавливать на лобовое стекло или торпедо устройства с проводным подключением. Другими важными факторами являются размер экрана и качество графики. Данные параметры смартфонов многократно превосходят характеристики навигаторов.