Названы самые популярные автомобили в России в 2023 году

В прошлом году самым популярным новым автомобилем в России стала Lada Granta. За 12 месяцев было реализовано 191 074 машины. На втором месте оказался китайский кроссовер Haval Jolion - 48 980 машин. Семейство Lada Niva замыкает первую тройку - 46 850 машин, об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин).

В топ-5 также вошли Lada Vesta - 41 296 машин и Chery Tiggo 7 Pro Max - 40 992 машины.

В сегменте легких коммерческих автомобилей лидерам по объему продаж новых транспортных средств являются марки: ГАЗ и автомобили, произведенные на базе ГАЗ (53 952 машины), УАЗ (19 273 машины).

В сегменте грузовых автомобилей лидерам по объему продаж новых транспортных средств являются марки: КамАЗ и и автомобили, произведенные на базе КамАЗ (28 237 машин), Sitrak - 23 881 машина, Shacman - 19 983 машины, FAW - 12 565 машин.

При этом объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 056 397 штук (+62% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте лёгких коммерческих - 104 958 штук (+35%), в сегменте грузовых - 140 204 штуки (+74%), в сегменте автобусов - 17 792 штуки (+19%).