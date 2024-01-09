Автоэксперт рассказал, почему замерзают омывающие жидкости

«Да, на самом деле проблема действительно есть, потому что, казалось бы, самая простая жидкость в автомобиле, но с тех пор как запретили использовать ядовитый метанол в этих составах, появилась проблема, что незамерзайка не держит морозы. И очень часто, когда на канистре написано «точка замерзания минус 20-25 градусов», по факту это все не соблюдается, и незамерзайка уже при минус 5-10 градусах начинает густеть и, соответственно, закупоривает каналы, форсунки, перестает выполнять свои функции. С этим борются только опытным путем, то есть те автомобилисты, которые постоянно ездят, курьеры, доставщики, дальнобойщики и так далее, покупают, как правило, незамерзайку либо в проверенных местах, где точно уверены в ее качестве, либо покупают впрок, то есть заранее у импортера заказывают оптовую партию.



Есть небольшие компании, которые ее распространяют и спокойно пользуются этим запасом всю зиму. Автомобилисты, которые заливают незамерзайку от случая к случаю и ездят по городу не так часто, у них, как правило, и случаются такие проблемы, то есть осенью залили состав, когда похолодало, он замерз, и приходится устраивать мероприятия с оттаиванием машины в подземных паркингах, бросанием снега на стекло и прочее. Нет одного рецепта, нужно покупать тот состав, который зарекомендовал себя хорошо, и на самом деле это далеко не всегда будет дорогущая канистра с ближайшей заправки, иногда и те составы, которые продают на обочинах дорог за 100-170 рублей, могут оказаться вполне пригодными и успешными. Да, у них, может быть, иногда резкий запах, но зато они хотя бы не замерзают. Действовать только методом проб и ошибок или использовать сарафанное радио. То есть кто-то из знакомых где-то заказал, где-то взял, ему понравилось, все хорошо работает, значит, соответственно, эту жидкость можно покупать и ее использовать».