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В КНР заявили, что около 40% от прироста экспорта машин страны пришлось на РФ в 2023 году

Порядка 800 тыс. из 2 млн от прироста китайского экспорта автомобилей в 2023 году пришлось на Россию. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на генерального секретаря Ассоциации производителей легковых автомобилей КНР Цуй Дуншу.

В КНР оценили вклад России в прирост экспорта машин
© РИА Новости

Он уточнил, что поставки на российский рынок выросли в пять раз по сравнению с годом ранее. По оценкам главы ассоциации, китайский автопроизводитель Chery стал крупнейшим среди всех экспортеров автомобилей в стране тоже благодаря росту продаж на российском рынке.

"Его показатели превысили экспорт американских электрокаров Tesla или китайских BYD", - добавил Цуй Дуншу.

Как отмечается в материале газеты, китайский экспорт автомашин вырос до рекордного уровня благодаря российскому рынку, что позволило КНР обогнать крупнейшего в мире автоэкспортера - Японию. По данным ассоциации, в 2023 году Китай продал за рубеж около 5,26 млн автомобилей, что почти на 1 млн. больше, чем совокупный экспорт японских авто за первые 11 месяцев 2023 года.

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