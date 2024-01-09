В КНР оценили вклад России в прирост экспорта машин

Порядка 800 тыс. из 2 млн от прироста китайского экспорта автомобилей в 2023 году пришлось на Россию. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на генерального секретаря Ассоциации производителей легковых автомобилей КНР Цуй Дуншу.

Он уточнил, что поставки на российский рынок выросли в пять раз по сравнению с годом ранее. По оценкам главы ассоциации, китайский автопроизводитель Chery стал крупнейшим среди всех экспортеров автомобилей в стране тоже благодаря росту продаж на российском рынке.

"Его показатели превысили экспорт американских электрокаров Tesla или китайских BYD", - добавил Цуй Дуншу.