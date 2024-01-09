Россиянам рассказали о ценах на машины в 2024 году
Россиянам не следует ожидать падения цен на китайские автомобили в ближнесрочной перспективе, рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По его мнению, ценообразование на российском автомобильном рынке зависит от геополитической ситуации. В частности, на него может повлиять желание ряда автогигантов вернуться в Россию.
«Многие иностранные компании уже осознали, что они потеряли довольно большой и мощный рынок. И если ситуация каким-то образом устаканится, то они будут предпринимать попытки по возвращению на наш рынок», — предположил Попов.
Кроме того, отметил автоэксперт, повышение и понижение цен может быть связано с инфляционными изменениями, спросом и предложением.
Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов сообщил, что россияне приобрели за 7 месяцев свыше 28 тыс. авто премиум-сегмента китайских производителей