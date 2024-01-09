Топ-менеджер Audi намекнул на появление кроссовера Q9

«Да, конечно. Если вы просто посмотрите на объем продаж в сравнении с разными брендами, то мы не находимся в некоторых сегментах, в которых находятся другие», — заявил изданию Мэннеринг, отвечая на вопрос, есть ли у Audi возможность выйти в сегмент больших внедорожников.