Россия может признать армянские водительские права

Армянские водительские удостоверения могут признать на территории России. По данным информационного агентства «Sputnik Армения», которое ссылается на пресс-службу Министерства иностранных дел Армении, в настоящее время вопрос о признании документа вновь находится на повестке обсуждений властями обеих стран. При этом ранее Госдума отложила на неопределенный срок рассмотрение данного законопроекта.

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В МИД Армении сообщили, что вопрос о признании на территории России водительских удостоверений, выданных армянскими органами, находится на повестке дня. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что обе страны видят необходимость введения методов регулирования водительских прав граждан Армении для возможности управления транспортными средствами с целью торговой деятельности на территории России.