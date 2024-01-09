Continental представил дисплей для машин на основе кристаллов Swarovski

Компания Continental совместно с брендом Swarovski выпустили дисплей для машин. Инновационную разработку специалисты представили в рамках выставки электроники CES, которая проходит в Лас-Вегасе. По мнению разработчиков, десятидюймовый прозрачный экран станет главной частью интерфейса «человек–машина» в оформлении интерьеров премиальных автомобилей.

© Motor.ru

В основе инновационного дисплея лежит технология microLED, которая позволила сделать экран ярче и контрастнее аналогов. Кристалл Swarovski имеет специфическую огранку, которая обеспечивает надежность и долговечность мультимедиа. В результате специалистам удалось создать дисплей, изображение в котором как-будто «подвешено» внутри корпуса.

Представители Continental считают, что такие экраны могут стать главным элементом в интерьерах премиальных автомобилей, поскольку обеспечивают вывод информации на совершенно другом уровне. При этом в компании пока сообщили относительно договоренностей о применении инновационного дисплея в серийных машинах.