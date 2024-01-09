Завод южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в Санкт-Петербурге 9 января возобновил работу в России после почти двух лет простоя. Что теперь будет производить и кто стал его новым владельцем в материале URA.RU.

Кто приобрел завод Hyundai

Предприятие Hyundai Motor Company в северной столице России запустили в 2010 году. Работа завода была приостановлена в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих, вызванных антироссийскими санкциями после спецоперации на Украине.

Еще в конце декабря стало известно, что покупателем ООО «Хендэ Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Петербурге станет компания «Арт-Финанс», которая принадлежит бывшему гендиректору дилерской группы «Авилон» Андрею Павловичу. Сам завод был продан за 11000 рублей. При этом в Hyundai Motor заявили, что в сделке предусмотрен пункт, согласно которому концерн сможет выкупить предприятие в РФ в течение двух лет.

По словам нового руководства, сейчас большое внимание уделено обучению персонала и техобслуживанию оборудования. В настоящее время на заводе трудятся 800 человек. Ранее там работали 2,5 тысячи сотрудников.

Что будет производить завод Hyundai в Петербурге

Официальной информации о том, какие автомобили будет производить завод после покупки нет. Тем не менее в издании «Фонтанка» допустили, что завод в Санкт-Петербурге может производить кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max. Эти авто уже собирают в Калуге на бывшем предприятии Volkswagen, которое также приобрела «Арт-Финанс».

Помимо этого, согласно словам источников, на заводе могут собирать китайские автомобили GAС. Для этого собеседники не исключили использование оставшихся компонентов для Hyundai и KIA.