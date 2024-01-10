Chevrolet представила несколько бюджетных авто

Первыми свежие модели получат бразильцы, затем эти автомобили, скорее всего, доберутся и до других стран Латинской Америки.

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Бразильское подразделение Chevrolet сообщило о том, что в 2024 году запустит в продажу шесть новинок. На данный момент объявлена лишь одна из грядущих моделей: до конца первого квартала у дилеров появится рестайлинговый компактвэн Spin. Впрочем, насчет остальных премьер у местных профильных СМИ уже есть догадки. Но обо всем по порядку.

Chevrolet

Chevrolet

Напомним, Chevrolet Spin выпускают в Бразилии с 2012 года, трехрядный вэн построен на базе знакомого россиянам седана Chevrolet Cobalt (в РФ четырехдверку также продавали под маркой Ravon).Предыдущий полноценный рестайлинг провели в 2018-м, а спустя два года модель слегка освежили.

Официальных изображений еще раз модернизированного компактвэна пока нет, но папарацци уже попадались замаскированные прототипы. Так вот, судя по тем фото, внешне Chevy Spin подтянется к другим последним моделям бренда: в частности, MPV получит двухэтажную головную оптику в стиле пикапа Montana и паркетников Trailblazer и Trax/Seeker. В салоне установят иную переднюю панель, цифровую приборку и новую мультимедиа-систему. Предполагается, что Spin сохранит атмосферник 1.8.

Chevrolet

Chevrolet

Что же касается других премьер, то в Бразилии также ловили новые рамные пикап Chevrolet S10 (аналог Colorado) и внедорожник Trailblazer (да, в гамме марки две модели с таким именем, но паркетник на бразильском рынке не представлен). Кроме того, местные СМИ считают, что в этом году в продажу поступит электрический кросс Blazer EV и рестайлинговое семейство Onix (седан и хэтчбек). Ну а мы бы еще добавили в список обновленный кроссовер Tracker – локальной версии пошел уже четвертый год.

Chevrolet

Chevrolet