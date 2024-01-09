Стал известен мировой лидер по экспорту автомобилей

Китай в 2023 году экспортировал 5,26 млн транспортных средств, что позволило ему стать крупнейшим игроком на рынке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей.

В ассоциации пояснили, что КНР удалось экспортировать на 1 млн больше автомобилей, чем Японии — традиционному лидеру по поставкам машин за рубеж.

Эксперты отметили, что основным драйвером роста стал спрос в России. Они добавили, что на российский рынок было направлено порядка 800 тыс. единиц.

«В прошлом году Chery стала крупнейшим экспортером автомобилей из КНР, отправив за рубеж более 900 тыс. машин. Это больше, чем у Tesla или BYD», — рассказал генсек Китайской ассоциации Цуй Дуншу.

Кроме того, уточнил бизнесмен, в России активизировали продажи Geely, Great Wall и другие бренды.