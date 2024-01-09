Мужчину задержали после кражи «Газели» у бывшего работодателя в Москве

«В отдел полиции с заявлением о краже автомобиля обратился представитель одной из организаций. Предварительно установлено, что на территории автостоянки на Нахимовском проспекте неизвестный открыл автомобиль «Газель» и, воспользовавшись находящимся в салоне ключом зажигания, завел двигатель и скрылся. Ущерб составил более 1 млн руб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили похищенный автомобиль на территории Московской области. В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 27-летнего жителя Московской области, оказавшегося бывшим работником организации, которой принадлежит похищенное транспортное средство», – рассказали в пресс-службе.