В Турции презентовали новую модель электрокара Togg T10F

Турция представила новую модель национального электромобиля Togg фастбэк T10F. Трансляцию презентации из Лас-Вегаса, где состоялась презентация электрокара, вел телеканал TRT Haber.

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Глава компании Togg, производящей электромобили, Гюрджан Каракаш сообщил на презентации, что они поступят в продажу в Турции в 2025 году. По его словам, седан фастбэк T10F планируется выпускать с запасами хода на 350 и 600 км.

Национальный электрокар Togg T10X был презентован в Турции в 2019 году, сборка кроссоверов налажена в провинции Бурса на западе страны. В продажу в Турции Togg поступил в марте 2023 года. Турецкие власти ранее сообщали о планах произвести в течение семи лет порядка миллиона электромобилей этой версии.